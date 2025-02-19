Украина будет работать над тем, чтобы от Турции были гарантии безопасности
Киев • УНН
Украина будет работать над получением гарантий безопасности от Турции. Зеленский подчеркнул важность сотрудничества, учитывая, что обе страны имеют самые сильные армии в Европе.
Украинская сторона будет работать над тем, чтобы получить от Турции гарантии безопасности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.
Главное, готова ли Турция давать гарантии безопасности для Украины. Мы будем над этим работать, я вижу в этом позитив. Для нас это важно, потому что у Украины и Турции самая сильная армия в Европе. Поэтому для нас важно поддерживать наши связи
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для того, чтобы наступил справедливый мир необходимо, чтобы страны, которых считают сильными, демонстрировали свою приверженность миру. В Турции хотят, чтобы мир наступил как можно скорее.
Зеленский заявлял, что Украина, Европа, Турция должны быть вовлечены в переговоры и разработку необходимых гарантий безопасности вместе с США. Принципиально, чтобы любые переговоры о завершении войны проходили не за спиной ключевых субъектов.