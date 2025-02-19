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15 березня, 19:03 • 126775 перегляди

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15 березня, 13:08 • 140391 перегляди

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15 березня, 12:52 • 118189 перегляди

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Україна буде працювати над тим, щоб від Туреччини були гарантії безпеки

Україна буде працювати над тим, щоб від Туреччини були гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 122328 перегляди

Україна працюватиме над отриманням гарантій безпеки від Туреччини. Зеленський підкреслив важливість співпраці, зважаючи на те, що обидві країни мають найсильніші армії в Європі.

Українська сторона буде працювати над тим, щоб отримати від Туреччини гарантії безпеки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Головне, чи готова Туреччина давати гарантії безпеки для України. Ми будемо над цим працювати, я бачу в цьому позитив. Для нас це важливо, тому що в України та Туреччини найсильніша армія в Європі. Тому для нас важливо тримати наші зв’язки

- заявив Зеленський.

Доповнення 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що для того, щоб настав справедливий мир потрібно, щоб країни, яких вважають сильними, демонстрували свою прихильність миру. В Туреччині хочуть, щоб мир якомога швидше настав.

Зеленський заявляв, що Україна, Європа, Туреччина мають бути залучені до розмов та розробки потрібних безпекових гарантій разом з США. Принципово, що будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувалися не за спиною ключових суб'єктів. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
turechchynaТуреччина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

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