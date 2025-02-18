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У Туреччині хочуть, щоб мир в Україні якомога швидше настав

У Туреччині хочуть, щоб мир в Україні якомога швидше настав

Київ • УНН

 • 26755 перегляди

Президент Туреччини заявив, що для досягнення справедливого миру сильні країни мають демонструвати прихильність до нього. Туреччина як найближчий сусід має намір прискорити встановлення миру.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що для того, щоб настав справедливий мир потрібно, щоб країни, яких вважають сильними, демонстрували свою прихильність миру. В Туреччині хочуть, щоб мир якомога швидше настав. Про це він заявив під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.

Для того, щоб настав справедливий мир потрібно безумовно, щоб країни, які ми вважаємо сильними, демонстрували свою прихильність миру. росія та Україна вже чекає на мир. Ми хочемо, щоб мир якомога швидше настав, тому що є дуже багато полонених 

- сказав Ердоган.

Він заявив, що Туреччина як найближчий сусід повинна якомога швидше зробити кроки для встановлення миру.

Доповнення

Туреччина підтримує дипломатичну ціль, яку розпочав Трамп для швидкого завершення війни шляхом перемовин.

Зеленський заявив, що не збирається йти на ультиматуми росії, а також прокоментував переговори між представниками рф та представниками США.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
redzhep-taip-erdohanРеджеп Таїп Ердоган
turechchynaТуреччина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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