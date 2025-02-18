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В Турции хотят, чтобы мир в Украине как можно скорее наступил

В Турции хотят, чтобы мир в Украине как можно скорее наступил

Киев  •  УНН

 • 8806 просмотра

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Президент Турции заявил, что для достижения справедливого мира сильные страны должны демонстрировать приверженность к нему. Турция как ближайший сосед намерена ускорить установление мира.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для того, чтобы наступил справедливый мир нужно, чтобы страны, которых считают сильными, демонстрировали свою приверженность миру. В Турции хотят, чтобы мир как можно скорее наступил. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

Для того, чтобы наступил справедливый мир нужно безусловно, чтобы страны, которые мы считаем сильными, демонстрировали свою приверженность миру. россия и Украина уже ждет мира. Мы хотим, чтобы мир как можно скорее наступил, потому что есть очень много пленных 

- сказал Эрдоган.

Он заявил, что Турция как ближайший сосед должна как можно скорее предпринять шаги для установления мира.

Дополнение

Турция поддерживает дипломатическую цель, которую начал Трамп для быстрого завершения войны путем переговоров.

Зеленский заявил, что не собирается идти на ультиматумы россии, а также прокомментировал переговоры между представителями рф и представителями США.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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