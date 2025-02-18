В Турции хотят, чтобы мир в Украине как можно скорее наступил

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для того, чтобы наступил справедливый мир нужно, чтобы страны, которых считают сильными, демонстрировали свою приверженность миру. В Турции хотят, чтобы мир как можно скорее наступил. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

Для того, чтобы наступил справедливый мир нужно безусловно, чтобы страны, которые мы считаем сильными, демонстрировали свою приверженность миру. россия и Украина уже ждет мира. Мы хотим, чтобы мир как можно скорее наступил, потому что есть очень много пленных - сказал Эрдоган.

Он заявил, что Турция как ближайший сосед должна как можно скорее предпринять шаги для установления мира.

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Турция поддерживает дипломатическую цель, которую начал Трамп для быстрого завершения войны путем переговоров.

Зеленский заявил, что не собирается идти на ультиматумы россии, а также прокомментировал переговоры между представителями рф и представителями США.