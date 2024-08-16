Украина будет предлагать, чтобы рф при посредничестве партнеров согласилась на принцип справедливого обмена - Лубинец

Украина будет предлагать, чтобы российская сторона при посредничестве украинских международных партнеров согласилась на использование принципа справедливости по обмену пленных. То есть кто раньше попал в плен, тот раньше выходит. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Принципы проведения обменов. На основании Женевской конвенции у нас есть две приоритетные категории, которыми мы в первую очередь должны заниматься. Это тяжелораненые военнопленные, а также тяжелобольные и тяжелобольные гражданские. Мы постараемся, чтобы - это была отдельная приоритетная категория, которую нужно максимально быстро вернуть - сказал Лубинец.

По его словам, вторая категория - это женщины.

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К сожалению большое количество наших героинь остается в российском плену. Третья категория - это все остальные, но мы будем предлагать, чтобы российская сторона при посредничестве наших международных партнеров согласилась на использование принципа справедливости. Это означает, кто раньше попал в плен, кто дольше находится в плену, тот раньше выходит - отметил Лубинец.

Омбудсман отметил, что у Украины есть сейчас неплохая ситуация, которую можно использовать не только для того, чтобы провести переговоры и кого-то вернуть, а чтобы зафиксировать принципы обмена.

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Очень бы хотелось и так же обсуждалось, чтобы обязательно были созданы на территории рф смешанные медицинские комиссии - это именно первый этап по возвращению тяжелораненых и тяжелобольных. Возможно в этот период наши международные партнеры вместе с Международным комитетом Красного Креста наконец заставят россиян допустить представителей МККК к украинским военнопленным, гражданским заложникам - сказал Лубинец.

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