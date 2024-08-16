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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 17:19  •  4034 просмотра

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Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о положительных тенденциях в обмене пленными благодаря действиям ВСУ в Курской области РФ. Это усиливает позиции Украины и приближает возвращение украинских героев домой.

Украинские военные увеличивают обменный фонд во время операции в курской области рф. Это усиливает позиции Украины. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, и добавил, что надеется, что скоро общество увидит возвращение украинских героев и героинь, передает УНН.

На вопрос, планируется ли дата первого обмена военных, которые были захвачены в плен на Курщине, разговаривал ли он об этом с москальковой, Лубинец ответил: "Я публично сказал, что действительно российская сторона впервые проявила инициативу по обсуждению некоторых деталей. Журналисты, которые впервые от меня услышали эту информацию написали, что я уже с москальковой переговорил...На самом деле деталей я никогда не раскрываю...Поэтому единственное, что я могу публично подтвердить, что действительно у нас происходит коммуникация, как и происходила".

Лубинец заявил, что благодаря украинским военным каждый день увеличивается обменный фонд.

Вижу ли я сейчас более позитивные тенденции? Да, действительно и в первую очередь я это связываю с событиями, которые происходят в курской области. Именно благодаря нашим ребятам и девушкам, которые с оружием в руках каждый день увеличивают обменный фонд. Это усиливает наши позиции. Я очень надеюсь, что общество увидит последний этап наших консультаций, коммуникаций, переговоров, а именно физическое возвращение наших героев, героинь домой

- сообщил Лубинец.

Дополнение

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел разговор с российским омбудсменом тетей москальковой по поводу обмена пленными на фоне наступления ВСУ в курской области.

The Independent сообщало, что в курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат.

До переговорної групи щодо обміну полоненими з рф долучили СБУ, ЗСУ та ГУР - Малюк15 августа 2024, 18:11 • 84117 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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