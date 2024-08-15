В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк
Киев • УНН
Глава СБУ Василий Малюк сообщил о захвате 102 российских военных в Курской области. Расширена переговорная группа по обмену пленными, в которую войдут представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, СВР и омбудсмена.
Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с другими Силами обороны активно работают над пополнением обменного фонда путем взятия в плен военнослужащих рф на поле боя. Об этом председатель СБУ Василий Малюк заявил на совместном брифинге с руководителями Минобороны, МВД, ГУР МОУ, СВР и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, передает УНН.
Детали
Возвращение украинских защитников - это сверхприоритетная задача, поставленная Верховным Главнокомандующим, Президентом Владимиром Зеленским. И это весомая часть нашего функционала. Кроме того, бойцы СБУ успешно работают, чтобы максимально пополнить наш обменный фонд
По его словам, отныне расширяется переговорная группа, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занималась подготовкой обменов. В частности, в нее будут входить представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, СВР и омбудсмена.
FT: Україна та рф ведуть перемовини про обмін полоненими на курщині 15 августа 2024, 11:06 • 21983 просмотра
Я уверен, что именно такой вариант даст возможность объединить наши усилия и более эффективно бороться за каждого защитника Украины, чтобы возвращать их домой. Именно синергия и объединение наших усилий как можно быстрее даст соответствующие плоды
Дополнение
Также Василий Малюк сообщил, что в ходе жестких боев в Курской области рф спецназовцы ЦСО "А" СБУ взяли в плен более сотни военнослужащих рф, среди которых есть офицеры и представители подразделения "Ахмат".
Вчера нами проведена филигранная операция, в результате которой 102 россиянина попали в плен. Мы в перспективе уже думаем о том, каким образом максимально эффективно воспользоваться этим, чтобы вернуть наших защитников домой
В то же время он подчеркнул, что сейчас с пленными россиянами работают военная контрразведка и следователи СБУ. В частности, чтобы задокументировать военные преступления, совершенные ими на войне в Украине.
Напомним,
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел разговор с российским омбудсменом Тетяной Москальковой по поводу обмена пленными на фоне наступления ВСУ в курской области.