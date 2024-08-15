В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с другими Силами обороны активно работают над пополнением обменного фонда путем взятия в плен военнослужащих рф на поле боя. Об этом председатель СБУ Василий Малюк заявил на совместном брифинге с руководителями Минобороны, МВД, ГУР МОУ, СВР и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, передает УНН.

Детали

Возвращение украинских защитников - это сверхприоритетная задача, поставленная Верховным Главнокомандующим, Президентом Владимиром Зеленским. И это весомая часть нашего функционала. Кроме того, бойцы СБУ успешно работают, чтобы максимально пополнить наш обменный фонд - отметил Малыш.

По его словам, отныне расширяется переговорная группа, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занималась подготовкой обменов. В частности, в нее будут входить представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, СВР и омбудсмена.

FT: Україна та рф ведуть перемовини про обмін полоненими на курщині

Я уверен, что именно такой вариант даст возможность объединить наши усилия и более эффективно бороться за каждого защитника Украины, чтобы возвращать их домой. Именно синергия и объединение наших усилий как можно быстрее даст соответствующие плоды - убежден Василий Малюк

Дополнение

Также Василий Малюк сообщил, что в ходе жестких боев в Курской области рф спецназовцы ЦСО "А" СБУ взяли в плен более сотни военнослужащих рф, среди которых есть офицеры и представители подразделения "Ахмат".

Вчера нами проведена филигранная операция, в результате которой 102 россиянина попали в плен. Мы в перспективе уже думаем о том, каким образом максимально эффективно воспользоваться этим, чтобы вернуть наших защитников домой - отметил глава СБУ.

В то же время он подчеркнул, что сейчас с пленными россиянами работают военная контрразведка и следователи СБУ. В частности, чтобы задокументировать военные преступления, совершенные ими на войне в Украине.

Напомним,

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел разговор с российским омбудсменом Тетяной Москальковой по поводу обмена пленными на фоне наступления ВСУ в курской области.