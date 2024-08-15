FT: Украина и рф ведут переговоры об обмене пленными на Курщине

После наступательной операции Украины в курской области, россия инициировала переговоры по обмену пленными. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что переговоры начались после более чем недельных тяжелых боев в западной курской области России. Как известно, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже рассказал, что рф обратилась к нему, чтобы начать обсуждение обмена военнопленными.

Украинская военная разведка, которая ведет переговоры по военнопленным, подтвердила изданию Financial Times, что работает над обменом - пишет издание.

Киев не разглашает точное количество российских пленных, которых захватили во время Курской операции, но представители правительства и солдаты на курской границе сообщили FT, что эта цифра исчисляется "сотнями".

Среди них много молодых призывников, которые были захвачены украинскими силами на этом раннем этапе незаметного вторжения Киева.

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В издании напоминают, что ранее в рф угрожали, что москва может прекратить обмен пленными. Впрочем, Лубинец сказал, что его разговор с российской коллегой Татьяной Москальковой дал ему надежду, что переговоры будут продолжаться.

У нас есть приоритетные категории, которыми мы готовы обмениваться. Прежде всего, это тяжелораненые. Во-вторых, украинские женщины, а в-третьих, все, кто остался в плену - заявил Лубинец.

Дополнение

В разговоре с FT представитель Службы внутренней безопасности Украины рассказал, что только спецназовцы СБУ захватили в Курской области 102 российских солдат 488-го мотострелкового полка и чеченского подразделения "Ахмат".

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Это самый большой захват врага, который проводился за один раз - заявил собеседник издания.

Напомним

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не заинтересована в оккупации приграничных регионах России, включая курскую область. ВСУ выполняют задачи, связанные с обеспечением безопасности вокруг границ Украины.