FT: Украина и рф ведут переговоры об обмене пленными на Курщине

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  99360 просмотра
В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

  •  100625 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  111837 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  104846 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  51248 просмотра
публикации
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  51248 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  86763 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  104846 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  111837 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  158579 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

  •  22666 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  99360 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

  •  61279 просмотра
"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

  •  59067 просмотра
Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

14 августа 2024, 11:55  •  107818 просмотра
Актуальное
FT: Украина и рф ведут переговоры об обмене пленными на Курщине

FT: Украина и рф ведут переговоры об обмене пленными на Курщине

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 11:06  •  17265 просмотра

Read in English

Украина захватила сотни российских военных во время наступления в Курской области РФ. Россия обратилась к Украине для обсуждения обмена пленными, переговоры уже начались.

После наступательной операции Украины в курской области, россия инициировала переговоры по обмену пленными. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что переговоры начались после  более чем недельных тяжелых боев в западной курской области России. Как известно, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже рассказал, что рф обратилась к нему, чтобы начать обсуждение обмена военнопленными.

Украинская военная разведка, которая ведет переговоры по военнопленным, подтвердила изданию Financial Times, что работает над обменом

- пишет издание. 

Киев не разглашает точное количество российских пленных, которых захватили во время Курской операции, но представители правительства и солдаты на курской границе сообщили FT, что эта цифра исчисляется "сотнями".

Среди них много молодых призывников, которые были захвачены украинскими силами на этом раннем этапе незаметного вторжения Киева. 

Омбудсмен: на нараді у Зеленського по курській області обговорили доступ представників МКЧХ та ООН14 августа 2024, 13:00 • 34576 просмотров

В издании напоминают, что ранее в рф угрожали, что москва может прекратить обмен пленными. Впрочем, Лубинец сказал, что его разговор с российской коллегой Татьяной Москальковой дал ему надежду, что переговоры будут продолжаться. 

У нас есть приоритетные категории, которыми мы готовы обмениваться. Прежде всего, это тяжелораненые. Во-вторых, украинские женщины, а в-третьих, все, кто остался в плену

- заявил Лубинец. 

Дополнение

В разговоре с FT представитель Службы внутренней безопасности Украины рассказал, что только спецназовцы СБУ захватили в Курской области 102 российских солдат 488-го мотострелкового полка и чеченского подразделения "Ахмат".

СБУ взяла в полон 102 військових рф за одну спецоперацію у курській області: відео15 августа 2024, 07:38 • 23941 просмотр

Это самый большой захват врага, который проводился за один раз

- заявил собеседник издания. 

Напомним

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не заинтересована в оккупации приграничных регионах России, включая курскую область. ВСУ выполняют задачи, связанные с обеспечением безопасности вокруг границ Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
  •  37224 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Эксклюзив
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
  •  46652 просмотра

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Эксклюзив
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
  •  86854 просмотра

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

Эксклюзив
МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента
  •  66134 просмотра

МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют
  •  112407 просмотра

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

Эксклюзив
Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине
14 августа 2024, 10:49  •  112865 просмотра

Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине

Эксклюзив
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
14 августа 2024, 10:35  •  158589 просмотра

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Эксклюзив
Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов
14 августа 2024, 09:36  •  102925 просмотра

Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов

Эксклюзив
Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию
14 августа 2024, 07:45  •  82201 просмотра

Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

Эксклюзив
МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
14 августа 2024, 07:15  •  65167 просмотра

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

Популярные

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  51248 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  104846 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  111837 просмотра
В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

В Чёрном море РФ удерживает один ракетоносец с общим залпом до 4 "Калибров"

  •  100625 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  99360 просмотра

Публикации

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  51248 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  86763 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  104846 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  111837 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  158579 просмотра

Война

Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из Курщины в Сумы

Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из Курщины в Сумы

  •  300 просмотра
На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

  •  5459 просмотра
Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

  •  7379 просмотра
ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

  •  16509 просмотра
Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

  •  22184 просмотра

политика

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

  •  5459 просмотра
ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

  •  16509 просмотра
Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

  •  22184 просмотра
Reuters: президент Южной Кореи предлагает КНДР начать переговоры

Reuters: президент Южной Кореи предлагает КНДР начать переговоры

  •  20214 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  86810 просмотра

Война

Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из Курщины в Сумы

Верещук: прорабатывается возможный маршрут гуманитарного коридора из Курщины в Сумы

  •  300 просмотра
На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

  •  5459 просмотра
Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

Харьковщина: рф ударила по Золочеву двумя КАБами, количество раненых возросло до 6

  •  7379 просмотра
ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

  •  16509 просмотра
Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

  •  22184 просмотра

политика

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

  •  5459 просмотра
ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

  •  16509 просмотра
Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

  •  22184 просмотра
Reuters: президент Южной Кореи предлагает КНДР начать переговоры

Reuters: президент Южной Кореи предлагает КНДР начать переговоры

  •  20214 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  86810 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

  •  1733 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

  •  4442 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  77378 просмотра

Экономика

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

  •  229 просмотра
В Украине уже забронировали от мобилизации 770 тысяч работников - Минэкономики

В Украине уже забронировали от мобилизации 770 тысяч работников - Минэкономики

  •  5325 просмотра
Украина увеличивает количество экспорта готовой продукции через морские порты - Соломчук

Украина увеличивает количество экспорта готовой продукции через морские порты - Соломчук

  •  9887 просмотра
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
Эксклюзив

  •  46637 просмотра
Модные бренды сокращают заказы в Бангладеш после беспорядков, вызвавших задержки в поставках - FT

Модные бренды сокращают заказы в Бангладеш после беспорядков, вызвавших задержки в поставках - FT

  •  19909 просмотра

Киев

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

  •  229 просмотра
В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб человек: что известно

В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб человек: что известно

  •  20513 просмотра
Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  25778 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  98671 просмотра
В одном из кафе в центре Киева взорвали гранату - Кличко

В одном из кафе в центре Киева взорвали гранату - Кличко

  •  39489 просмотра