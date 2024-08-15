FT: Украина и рф ведут переговоры об обмене пленными на Курщине
Киев • УНН
Украина захватила сотни российских военных во время наступления в Курской области РФ. Россия обратилась к Украине для обсуждения обмена пленными, переговоры уже начались.
После наступательной операции Украины в курской области, россия инициировала переговоры по обмену пленными. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.
Детали
Отмечается, что переговоры начались после более чем недельных тяжелых боев в западной курской области России. Как известно, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже рассказал, что рф обратилась к нему, чтобы начать обсуждение обмена военнопленными.
Украинская военная разведка, которая ведет переговоры по военнопленным, подтвердила изданию Financial Times, что работает над обменом
Киев не разглашает точное количество российских пленных, которых захватили во время Курской операции, но представители правительства и солдаты на курской границе сообщили FT, что эта цифра исчисляется "сотнями".
Среди них много молодых призывников, которые были захвачены украинскими силами на этом раннем этапе незаметного вторжения Киева.
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В издании напоминают, что ранее в рф угрожали, что москва может прекратить обмен пленными. Впрочем, Лубинец сказал, что его разговор с российской коллегой Татьяной Москальковой дал ему надежду, что переговоры будут продолжаться.
У нас есть приоритетные категории, которыми мы готовы обмениваться. Прежде всего, это тяжелораненые. Во-вторых, украинские женщины, а в-третьих, все, кто остался в плену
Дополнение
В разговоре с FT представитель Службы внутренней безопасности Украины рассказал, что только спецназовцы СБУ захватили в Курской области 102 российских солдат 488-го мотострелкового полка и чеченского подразделения "Ахмат".
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Это самый большой захват врага, который проводился за один раз
Напомним
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не заинтересована в оккупации приграничных регионах России, включая курскую область. ВСУ выполняют задачи, связанные с обеспечением безопасности вокруг границ Украины.