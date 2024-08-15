СБУ взяла в плен 102 военнослужащих рф за одну специальную операцию в курской области: видео

Сотрудники спецназа СБУ в курской области взяли в плен 102 военнослужащих рф. Это самая массовая операция по взятию противника в плен, которую удалось провести за один раз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на свои источники.

Детали

Появились подробности вчерашнего взятия в плен большого количества военнослужащих рф. По данным источника УНН, это результат специальной операции, проведенной бойцами ЦСО "А" СБУ.

Они захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт - с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней.

Как сообщается, противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно.

Бойцы спецназа ЦСО А СБУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка вс рф и подразделения "Ахмат". - рассказал источник.

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