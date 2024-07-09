Украинская сторона предлагала российской начать новые подходы по обмену военнопленными. Например, кто находится дольше в плену - тот и раньше выходит. У Украины есть отдельная категория военных, которые находятся в плену с 2014 и ни один не был возвращен. Об этом заявил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Журналист отметил, что в Макеевке в колонии №32 осталось 50 человек, которых приготовили на обмен в 2019 году. Среди них есть 10-12 военнопленных, которых взяли в плен в 2018 году, 2019 году. Их готовили на обмен, который потом не состоялся.

На вопрос, в какую категорию попали эти военнопленные и почему их не отдают, Лубинец ответил: "Они попали в категорию тех, кого мы пытаемся забрать быстрее всего. То есть отдельная категория тех, кто находится в российском плену с 2014 года до начала полномасштабной агрессии. Почему не отдают? Исключительно из-за позиции рф. Это касается как военнопленных, так и гражданских. Из этого числа военнопленных мы не вернули ни одного человека".

Он отметил, что у Украины есть отдельный список военнопленных с 2014 по 2022 годы.

"Никого не вернули. Я не понимаю, в чем такая принципиальная позиция, отношение к нашим военнопленным, которые в плену с 2014 года. Я вижу по отношению к ним такую же проблематику, как в отношении защитников Мариуполя. Я не выделяю ни одну воинскую часть. Я всегда говорю, что в отношении защитников Мариуполя, где были представители ВСУ, Нацгвардии, пограничники и ко всем им отдельное отношение со стороны российских властей. Они максимально затягивают, делают невозможным процесс именно их возвращения", - заявил Лубинец.

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Омбудсмен заявил, что не знает причины, но "мы можем догадываться".

"Я вообще исходил из того, что я предлагал российской стороне: хорошо, давайте отойдем, у вас там свои критерии, у нас Женевские конвенции. Давайте просто отойдем от каких-то там устоявшихся практик и начнем возможно новые подходы. Кто дольше в плену - тот и раньше выходит. Понятно для всех? Понятно. Это честно по отношению ко всем? Мне кажется, честно. Если военнопленные находятся несколько лет, то давайте их отдавать в первую очередь", - рассказал Лубинец.

Он отметил, что несправедливость по обмену пленными происходит исключительно из-за позиции российской федерации.

"Когда без всяких объяснений, ты передаешь списки большие - всех, кто у нас есть в базах, а потом без всяких условий, объяснений говорят, что не отдадут никого...Проходит какое-то время дают три человека. Говорим, а остальные? Говорят: ну, этих трех мы готовы уже подтвердить, по остальным будем думать", - рассказал Лубинец.

Я не верю, что в ближайшем будущем будет большой обмен - Лубинец