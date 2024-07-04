Отряд специальной разведки Военно-морских сил ВС Украины "Ангелы" провел многоэтапную специальную операцию по эвакуации с временно оккупированной территории Украины морского пехотинца, сообщили в ВМС ВС Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

"Морпех, выполняя задание, попал в российский плен, где провел около полутора лет. За это время он неоднократно становился жертвой и свидетелем пыток и издевательств над украинскими пленными. С первых дней, как Александр попал в плен, военнослужащие отряда специальной разведки ВМС ВСУ "Ангелы" искали варианты, как вернуть морпеха обратно", - говорится в сообщении.

А еще, как указано, всячески поддерживали его мать Ольгу, которая работает учительницей украинского языка.

"Для освобождения Александра было привлечено очень много сил. В результате сложной и многоэтапной операции, разработанной Управлением разведки командования ВМС ВС Украины, "Ангелам" удалось провести успешную эвакуацию и вернуть 29-летнего морского пехотинца. Из соображений безопасности, детали операции не раскрываются", - сообщили в ВМС в Facebook.

Встреча матери и сына, как отмечается, состоялась в кабинете командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Алексея Неижпапы, который лично контролировал проведение операции на всех ее этапах.

В ВМС указали, что Александр стал 69-м человеком, которого "Ангелы" успешно эвакуировали на подконтрольную Украине территорию.

Командование ВМС ВС Украины выразило большую благодарность министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе за содействие в проведении этой операции.

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