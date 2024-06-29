Этой ночью завершился 53 обмен с момента начала полномасштабной российской агрессии, в рамках которого удалось вернуть 100 украинцев, как военных, так и гражданских. Начиная с 2022 года из российского плена удалось вернуть 3310 украинцев, включая гражданских. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, передает УНН.

Детали

Этой ночью завершилась операция и завершился 53 обмен с момента начала полномасштабной российской агрессии. Это означает, что в рамках этого обмена вернулось 100 украинцев, как военных, так и гражданских. Всего с момента полномасштабной войны возвращено из российского плена в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с пленными 3310 украинцев и украинок - сказал Юсов.

Он добавил, что факт возвращения гражданских украинцев из российского плена является вопиющим доказательством на весь мир того, что российская война против украинцев является геноцидной войной.

Враг совершает военные преступления и игнорирует гуманитарное право. Эти люди не должны были бы оказаться ни в каком плену и их права не должны были бы быть ограничены. Вина этих людей в том, что они не покорились российской оккупации - добавил Юсов.

Также Юсов отметил, что два священника Богдан Гелета и Иван Левицкий были арестованы и находились в чрезвычайно сложных условиях и арестованы во время молитвы за то, что представляли украинскую церковь.

Нариман Джелял был арестован за то, что не отказался от своих крымскотатарской и украинской идентичности.

Елена Пех - сотрудница музея, преподавательница. Собственно обо всех так можно говорить. Это люди, которые не должны были бы оказаться ни в одном российском плену - добавил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что гражданские украинцы удерживаются вообще в непредназначенных для этого местах и они содержатся за пределами правовой системы государства-агрессора.

Напомним,

В пятницу, 28 июня, президент Владимир Зеленький заявил, что Украине удалось вернуть из российского плена еще десять человек. Среди них - Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.