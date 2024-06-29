Киев • УНН
100 украинцев, среди которых военные и гражданские, были возвращены из российского плена в рамках 53-го обмена пленными с начала полномасштабного вторжения России, в результате чего общее количество освобожденных украинцев составило 3310 человек.
Этой ночью завершился 53 обмен с момента начала полномасштабной российской агрессии, в рамках которого удалось вернуть 100 украинцев, как военных, так и гражданских. Начиная с 2022 года из российского плена удалось вернуть 3310 украинцев, включая гражданских. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, передает УНН.
Детали
Этой ночью завершилась операция и завершился 53 обмен с момента начала полномасштабной российской агрессии. Это означает, что в рамках этого обмена вернулось 100 украинцев, как военных, так и гражданских. Всего с момента полномасштабной войны возвращено из российского плена в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с пленными 3310 украинцев и украинок
Он добавил, что факт возвращения гражданских украинцев из российского плена является вопиющим доказательством на весь мир того, что российская война против украинцев является геноцидной войной.
Враг совершает военные преступления и игнорирует гуманитарное право. Эти люди не должны были бы оказаться ни в каком плену и их права не должны были бы быть ограничены. Вина этих людей в том, что они не покорились российской оккупации
Также Юсов отметил, что два священника Богдан Гелета и Иван Левицкий были арестованы и находились в чрезвычайно сложных условиях и арестованы во время молитвы за то, что представляли украинскую церковь.
Нариман Джелял был арестован за то, что не отказался от своих крымскотатарской и украинской идентичности.
Елена Пех - сотрудница музея, преподавательница. Собственно обо всех так можно говорить. Это люди, которые не должны были бы оказаться ни в одном российском плену
Представитель ГУР добавил, что гражданские украинцы удерживаются вообще в непредназначенных для этого местах и они содержатся за пределами правовой системы государства-агрессора.
Напомним,
В пятницу, 28 июня, президент Владимир Зеленький заявил, что Украине удалось вернуть из российского плена еще десять человек. Среди них - Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.