Цієї ночі завершився 53-й обмін, з російського полону вже загалом повернули 3310 українців - Юсов

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60788 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 148119 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 143266 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120661 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131739 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84512 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92768 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98623 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89627 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220045 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
1.3м/с
46%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19247 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18900 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42070 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

11:54 • 15470 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20915 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 143253 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220039 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370280 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306001 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414354 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10396 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30579 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27521 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120651 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32609 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Цієї ночі завершився 53-й обмін, з російського полону вже загалом повернули 3310 українців - Юсов

Київ • УНН

 • 30984 перегляди

100 українців, серед яких військові та цивільні, були повернуті з російського полону в рамках 53-го обміну полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії, в результаті чого загальна кількість звільнених українців склала 3310 осіб.

Цієї ночі завершився 53-й обмін, з російського полону вже загалом повернули 3310 українців - Юсов

Цієї ночі завершився 53 обмін з моменту початку повномасштабної російської агресії, в рамках якого вдалося повернути 100 українців, як військових, так і цивільних. Починаючи з 2022 року з російського полону вдалося повернути 3310 українців, включаючи цивільних. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає УНН.

Деталі

Цієї ночі завершилася операція і завершився 53 обмін з моменту початку повномасштабної російської агресії. Це означає, що в рамках цього обміну повернулося 100 українців, як військових, так і цивільних. Всього з моменту повномасштабної війни повернуто з російського полону в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з полоненими 3310 українців та українок

- сказав Юсов.

Він додав, що факт повернення цивільних українців з російського полону є кричущим доказом на весь світ того, що російська війна проти українців є геноцидною війною.

Ворог скоює воєнні злочини та ігнорує гуманітарне право. Ці люди не мали би опинитися в жодному полоні і їхні права не мали би бути обмежені. Провина цих людей в тому, що вони не скорилися російській окупації

- додав Юсов.

Також Юсов зазначив, що двох священиків Богдана Гелету та Івана Левицького було заарештовано і знаходилися в надзвичайно складних умовах та заарештовані під час молитви за те, що представляли українську церкву.

Нарімана Джеляла було заарештовано за те, що не відмовився від своїх кримськотатарської та української ідентичності.

Олена Пех - співробітниця музею, викладачка. Власне про всіх так можна говорити. Це люди, які не мали би опинитися в жодному російському полоні

- додав Юсов.

Представник ГУР додав, що цивільні українці утримуються взагалі у непризначених для цього місць і вони утримуються за межами правової системи держави-агресора.

Нагадаємо

В п'ятницю, 28 червня, президент Володимир Зеленький заявив, що Україні вдалося повернути з російського полону ще десятьох людей. Серед них - Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна
Головне управління розвідки України
Володимир Зеленський
Україна
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67