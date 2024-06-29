Цієї ночі завершився 53-й обмін, з російського полону вже загалом повернули 3310 українців - Юсов

Цієї ночі завершився 53 обмін з моменту початку повномасштабної російської агресії, в рамках якого вдалося повернути 100 українців, як військових, так і цивільних. Починаючи з 2022 року з російського полону вдалося повернути 3310 українців, включаючи цивільних. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає УНН.

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Цієї ночі завершилася операція і завершився 53 обмін з моменту початку повномасштабної російської агресії. Це означає, що в рамках цього обміну повернулося 100 українців, як військових, так і цивільних. Всього з моменту повномасштабної війни повернуто з російського полону в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з полоненими 3310 українців та українок - сказав Юсов.

Він додав, що факт повернення цивільних українців з російського полону є кричущим доказом на весь світ того, що російська війна проти українців є геноцидною війною.

Ворог скоює воєнні злочини та ігнорує гуманітарне право. Ці люди не мали би опинитися в жодному полоні і їхні права не мали би бути обмежені. Провина цих людей в тому, що вони не скорилися російській окупації - додав Юсов.

Також Юсов зазначив, що двох священиків Богдана Гелету та Івана Левицького було заарештовано і знаходилися в надзвичайно складних умовах та заарештовані під час молитви за те, що представляли українську церкву.

Нарімана Джеляла було заарештовано за те, що не відмовився від своїх кримськотатарської та української ідентичності.

Олена Пех - співробітниця музею, викладачка. Власне про всіх так можна говорити. Це люди, які не мали би опинитися в жодному російському полоні - додав Юсов.

Представник ГУР додав, що цивільні українці утримуються взагалі у непризначених для цього місць і вони утримуються за межами правової системи держави-агресора.

Нагадаємо

В п'ятницю, 28 червня, президент Володимир Зеленький заявив, що Україні вдалося повернути з російського полону ще десятьох людей. Серед них - Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.