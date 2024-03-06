Уклонистов хотят ограничить только в праве пользования транспортными средствами - Вениславский
Киев • УНН
Комитет изъял из законопроекта о мобилизации ограничения на выезд за границу и блокирование средств, оставив только ограничения на управление транспортными средствами.
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки пока допускает только одно ограничение военнообязанных граждан в законопроекте о мобилизации - право управления транспортными средствами. Ограничение права выезда за границу и блокирование средств планируется убрать ко второму чтению, сообщил во время брифинга народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.
Детали
Вениславский отметил, что третий блок наиболее резонансных вопросов, которые рассматривает комитет - это вопросы связанные с возможностью по обращению территориального центра комплектования и социальной поддержки в судебном порядке ограничивать права граждан.
По его словам, депутаты допускают не все предложенные ограничения в редакции документа, принятого в первом чтении.
Право на распоряжение денежными средствами, которые находятся на счете, право выезда за границу и право управления транспортного средства. Депутаты пришли к консенсусу на данный момент, и мы допускаем только одно ограничение - это право управления транспортными средствами, если лицо не выполнило требование ТЦК и не явилось для оформления документов для уточнения данных, или не явилось по повестке, которую получило
Напомним
7 февраля Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации, который среди прочего предусматривает потенциальные ограничения для уклонистов. Так, ТЦК сможет обратиться в суд, чтобы наложить следующие ограничения:
- временное ограничение права выезда за границу;
- временные ограничения на право управления транспортным средством;
- наложение ареста на денежные средства и другие ценности физического лица, а также на электронные деньги, находящиеся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях и электронных кошельках.
Уклонистов хотят ограничить только в праве пользования транспортными средствами - Вениславский
Комитет изъял из законопроекта о мобилизации ограничения на выезд за границу и блокирование средств, оставив только ограничения на управление транспортными средствами.
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