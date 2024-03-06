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Уклонистов хотят ограничить только в праве пользования транспортными средствами - Вениславский

Уклонистов хотят ограничить только в праве пользования транспортными средствами - Вениславский

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 14:47  •  10034 просмотра

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Комитет изъял из законопроекта о мобилизации ограничения на выезд за границу и блокирование средств, оставив только ограничения на управление транспортными средствами.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки пока допускает только одно ограничение военнообязанных граждан в законопроекте о мобилизации - право управления транспортными средствами. Ограничение права выезда за границу и блокирование средств планируется убрать ко второму чтению, сообщил во время брифинга народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.

Детали

Вениславский отметил, что третий блок наиболее резонансных вопросов, которые рассматривает комитет - это вопросы связанные с возможностью по обращению территориального центра комплектования и социальной поддержки в судебном порядке ограничивать права граждан.

По его словам, депутаты допускают не все предложенные ограничения в редакции документа, принятого в первом чтении.

Право на распоряжение денежными средствами, которые находятся на счете, право выезда за границу и право управления транспортного средства. Депутаты пришли к консенсусу на данный момент, и мы допускаем только одно ограничение - это право управления транспортными средствами, если лицо не выполнило требование ТЦК и не явилось для оформления документов для уточнения данных, или не явилось по повестке, которую получило

 - заявил Вениславский.

Напомним

7 февраля Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации, который среди прочего предусматривает потенциальные ограничения для уклонистов. Так, ТЦК сможет обратиться в суд, чтобы наложить следующие ограничения:

  • временное ограничение права выезда за границу;
  • временные ограничения на право управления транспортным средством;
  • наложение ареста на денежные средства и другие ценности физического лица, а также на электронные деньги, находящиеся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях и электронных кошельках.
Павел Башинский

Павел Башинский

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