Ухилянтів хочуть обмежити лише у праві користування транспортними засобами - Веніславський
Київ • УНН
Комітет вилучив із законопроєкту про мобілізацію обмеження на виїзд за кордон та блокування коштів, залишивши лише обмеження на керування транспортними засобами.
Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки наразі допускає лише одне обмеження військовозобов’язаних громадян у законопроєкті про мобілізацію - право керування транспортними засобами. Обмеження права виїзду за кордон та блокування коштів планується прибрати до другого читання, повідомив під час брифінгу народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВРУ з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський, передає УНН.
Деталі
Веніславський зазначив, що третій блок найбільш резонансних питань, які розглядає комітет - це питання пов’язані з можливістю за зверненням територіального центру комплектування і соціальної підтримки в судовому порядку обмежувати права громадян.
За його словами, депутати допускають не всі запропоновані обмеження у редакції документа, ухваленого у першому читанні.
Право на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортного засобу. Депутати дійшли консенсусу на даний момент, і ми допускаємо лише одне обмеження - це право керування транспортними засобами, якщо особа не виконала вимогу ТЦК і не з’явилася для оформлення документів для уточнення даних, або не з’явилася за повісткою, яку отримала
Нагадаємо
7 лютого Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію, який серед іншого передбачає потенційні обмеження для ухилянтів. Так, ТЦК зможе звернутися до суду, щоб накласти наступні обмеження:
- тимчасове обмеження права виїзду за кордон;
- тимчасові обмеження на право керування транспортним засобом;
- накладання арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, а також на електронні гроші, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах та електронних гаманцях.