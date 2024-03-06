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Ухилянтів хочуть обмежити лише у праві користування транспортними засобами - Веніславський

Київ • УНН

 • 24107 перегляди

Комітет вилучив із законопроєкту про мобілізацію обмеження на виїзд за кордон та блокування коштів, залишивши лише обмеження на керування транспортними засобами.

Ухилянтів хочуть обмежити лише у праві користування транспортними засобами - Веніславський

Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки наразі допускає лише одне обмеження військовозобов’язаних громадян у законопроєкті про мобілізацію - право керування транспортними засобами. Обмеження права виїзду за кордон та блокування коштів планується прибрати до другого читання, повідомив під час брифінгу народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВРУ з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський, передає УНН.

Деталі

Веніславський зазначив, що третій блок найбільш резонансних питань, які розглядає комітет - це питання пов’язані з можливістю за зверненням територіального центру комплектування і соціальної підтримки в судовому порядку обмежувати права громадян.

За його словами, депутати допускають не всі запропоновані обмеження у редакції документа, ухваленого у першому читанні.

Право на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортного засобу. Депутати дійшли консенсусу на даний момент, і ми допускаємо лише одне обмеження - це право керування транспортними засобами, якщо особа не виконала вимогу ТЦК і не з’явилася для оформлення документів для уточнення даних, або не з’явилася за повісткою, яку отримала

 - заявив Веніславський.

Нагадаємо

7 лютого Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію, який серед іншого передбачає потенційні обмеження для ухилянтів. Так, ТЦК зможе звернутися до суду, щоб накласти наступні обмеження:

  • тимчасове обмеження права виїзду за кордон;
  • тимчасові обмеження на право керування транспортним засобом;
  • накладання арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, а також на електронні гроші, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах та електронних гаманцях.
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