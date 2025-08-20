$41.360.10
Уклонение от мобилизации и незаконная переправка лиц через госграницу: прокуратура сообщила о подозрении 34 лицам

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Прокуратура совместно с Нацполицией и СБУ сообщили о подозрении 34 лицам. Среди них адвокат, экс-глава МСЭК и «клиенты», которые уклонялись от мобилизации или незаконно переправляли лиц через границу.

Уклонение от мобилизации и незаконная переправка лиц через госграницу: прокуратура сообщила о подозрении 34 лицам

Офис Генерального прокурора совместно со следователями Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщили о подозрении 34 лицам за уклонение от мобилизации и незаконную переправку лиц через госграницу, среди которых адвокат и экс-глава межрайонной МСЭК. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генпрокурора, передает УНН.

Офис Генерального прокурора продолжает системно противодействовать уклонению от мобилизации и незаконной переправке лиц через государственную границу. Сегодня, 20 августа, прокуроры совместно со следователями Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщили о подозрении 34 лицам

- говорится в сообщении.

Среди подозреваемых - адвокат из Запорожья, которая требовала и получила от военнообязанного 5,5 тыс. долларов США за содействие в отсрочке от мобилизации на основании акта об установлении постоянного ухода за матерью.

Она должна была организовать прохождение военно-врачебной комиссии без фактического присутствия мужчины. Для "решения" этих вопросов подозреваемая планировала влиять на должностных и служебных лиц органов государственной и местной власти. Ее действия квалифицированы как злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Прокуроры готовят ходатайство об избрании ей меры пресечения

- добавляют в прокуратуре.

Также на Полтавщине разоблачена организованная группа во главе с председателем межрайонной МСЭК, которая организовала преступную схему по установлению и продлению групп инвалидности гражданам.

Участники схемы подделывали пакет медицинских документов и выдавали фиктивные направления на МСЭК. На их основании организатор схемы выдавала справку о наличии инвалидности. Стоимость услуги колебалась от 10 тыс. грн до 2 тыс. долларов США. Организатору сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 УК Украины). Среди подозреваемых также 10 "клиентов", 2 участников организованной группы и 6 пособников

- отметили в прокуратуре.

В зависимости от участия и роли каждого в противоправной деятельности, их действия квалифицированы как:

  • предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины);
    • получение неправомерной выгоды в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 УК Украины);
      • пособничество в получении неправомерной выгоды организатором (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины).

        "В общей сложности сообщено о подозрении 19 лицам. Задокументированы факты передачи неправомерной выгоды за установление группы инвалидности 43 лицам. Прокуратура инициировала пересмотр указанных групп инвалидности указанным лицам. Сейчас отменено 17 решений. Также прокуроры совместно со следователями и оперативными работниками Нацполиции Украины сообщили о подозрении 11 военнообязанным в уклонении от призыва на военную службу - ст. 336 УК Украины. Двум военнослужащим – в уклонении от прохождения военной службы и мошенничестве (ч. 4 ст. 409, ч. 1 ст. 190 УК Украины). Последние предоставили командованию воинской части поддельные документы, дающие основания для увольнения с военной службы", - добавляют в ОГП.

        Кроме того, в Черновицкой области прекращена деятельность группы лиц, которые создали фиктивные транспортные компании и незаконно переправили через границу 96 мужчин под видом водителей международных и гуманитарных перевозок. Трем лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

        Напомним

        Правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины и семи его сообщникам в злоупотреблениях служебным положением. По данным следствия, они систематически выдавали справки об инвалидности гражданам, которые фактически не имели на это правовых оснований.

        Павел Башинский

        ОбществоКриминал и ЧП
        Черновицкая область
        Национальная полиция Украины
        Полтавская область
        Генеральный прокурор Украины
        Служба безопасности Украины
        Вооруженные силы Украины
        Украина
        Запорожье