Ухилення від мобілізації та незаконне переправлення осіб через держкордон: прокуратура повідомила про підозру 34 особам

Офіс генерального прокурора спільно зі слідчими Нацполіції України за оперативного супроводу Служби безпеки України повідомили про підозру 34 особам за ухилення від мобілізації та незаконне переправлення осіб через держкордон, серед яких адвокатка і ексголова міжрайонної МСЕК. Про це пише УНН з посиланням на Офіс генпрокурора, передає УНН.

Офіс Генерального прокурора продовжує системно протидіяти ухиленню від мобілізації та незаконному переправленню осіб через державний кордон.Сьогодні, 20 серпня, прокурори спільно зі слідчими Нацполіції України за оперативного супроводу Служби безпеки України повідомили про підозру 34 особам - йдеться в повідомленні.

Серед підозрюваних - адвокатка із Запоріжжя, яка вимагала та отримала від військовозобов’язаного 5,5 тис. доларів США за сприяння у відстрочці від мобілізації на підставі акту про встановлення постійного догляду за матір’ю.

Вона мала організувати проходження військово-лікарської комісії без фактичної присутності чоловіка. Для "вирішення" цих питань підозрювана планувала впливати на посадових та службових осіб органів державної та місцевої влади. Її дії кваліфіковані як зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Прокурори готують клопотання про обрання їй запобіжного заходу - додають в прокуратурі.

Також на Полтавщині викрито організовану групу на чолі з головою міжрайонної МСЕК, яка організувала злочинну схему по встановленню та продовженню груп інвалідності громадянам.

Учасники схеми підробляли пакет медичних документів і видавали фіктивні направлення на МСЕК. На їх підставі організаторка схеми видавала довідку про наявність інвалідності. Вартість послуги коливалась від 10 тис.грн до 2 тис. доларів США. Організаторці повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України). Серед підозрюваних також 10 "клієнтів", 2 учасників організованої групи й 6 пособників - зазначили в прокуратурі.

В залежності від участі та ролі кожного у протиправній діяльності, їх дії кваліфіковано як:

надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України);

отримання неправомірної вигоди у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України);

пособництво у отриманні неправомірної вигоди організатором (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

"Загалом повідомлено про підозру 19 особам. Задокументовано факти передачі неправомірної вигоди за встановлення групи інвалідності 43 особам. Прокуратура ініціювала перегляди вказаних груп інвалідності зазначеним особам. Наразі скасовано 17 рішень. Також прокурори спільно зі слідчими та оперативними працівниками Нацполіції України повідомили про підозру 11 військовозобов’язаним в ухиленні від призову на військову службу - ст. 336 КК України. Двом військовослужбовцям – в ухиленні від проходження військової служби та шахрайстві (ч. 4 ст. 409, ч. 1 ст. 190 КК України). Останні надали командуванню військової частини підроблені документи, які дають підстави звільнення з військової служби", - додають в ОГП.

Крім того, у Чернівецькій області припинено діяльність групи осіб, які створили фіктивні транспортні компанії та незаконно переправили через кордон 96 чоловіків під виглядом водіїв міжнародних та гуманітарних перевезень. Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України та сімом його спільникам в зловживаннях службовим становищем. За даними слідства, вони систематично видавали довідки про інвалідність громадянам, які фактично не мали на це правових підстав.