Ухудшение погоды 26 апреля: дожди, ветер и понижение температуры

В субботу, 26 апреля, в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками, сильным ветром и похолоданием. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня синоптики прогнозируют днем в южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях и в Карпатах вероятны кратковременные дожди, на юге и юго-востоке - с грозой.

Ветер будет преимущественно северный, 7−12 м/с.

Температура днем составит 11−16°, на юге и востоке страны 19−24°; в Карпатах днем ожидается 6−11° тепла.

В Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди, утром местами туман. Скорость северо-западного ветра 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха днем – +12-17°.

В Киеве днем температура +12-14°.

Всемирный день ветеринара: что еще отмечают 26 апреля