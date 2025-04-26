Погіршення погоди 26 квітня: дощі, вітер та зниження температури
Київ • УНН
В Україні 26 квітня очікується нестійка погода з опадами, сильним вітром та похолоданням. Удень у деяких областях короткочасні дощі, на півдні та південному-сході - з грозою.
У суботу, 26 квітня, в Україні очікується нестійка погода з опадами, сильним вітром та похолоданням. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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Сьогодні синоптики прогнозують вдень у південних, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях і в Карпатах ймовірні короткочасні дощі, на півдні та південному-сході - з грозою.
Вітер буде переважно північний, 7−12 м/с.
Температура вдень становините 11−16°, на півдні та сході країни 19−24°; в Карпатах вдень очікується 6−11° тепла.
На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі, вранці місцями туман. Швидкість північно-західного вітру 5-10 м/с.
В Київській області температура повітря вдень – +12-17°.
В Києві вдень температура +12-14°.
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