Ухаживал за бабушкой: в Украину вернули подростка, который провел более трех лет в оккупации

В Украину удалось вернуть подростка, который провел более трех лет в оккупации, ухаживая за бабушкой. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти подростка, который провел более трех лет в оккупации. Когда началась полномасштабная война, 16-летний парень был у бабушки в селе, которое быстро оккупировали. Его мать тем временем была на подконтрольной территории Украины. Все эти годы парень самостоятельно ухаживал за бабушкой, которая нуждалась в помощи, без доступа к надлежащей медицинской помощи и необходимым лекарствам. И сегодня, после долгих лет ожидания, парень снова рядом с мамой - сообщил Ермак.

Напомним

В субботу Ермак сообщал, что еще одну девушку-подростка удалось вернуть из России, которая была вывезена из оккупированного Мариуполя.