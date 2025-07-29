Ухаживал за бабушкой: в Украину вернули подростка, который провел более трех лет в оккупации
Киев • УНН
Украина вернула подростка, который провел более трех лет в оккупации, ухаживая за бабушкой. 16-летний парень воссоединился с матерью благодаря инициативе Bring Kids Back UA.
В Украину удалось вернуть подростка, который провел более трех лет в оккупации, ухаживая за бабушкой. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти подростка, который провел более трех лет в оккупации. Когда началась полномасштабная война, 16-летний парень был у бабушки в селе, которое быстро оккупировали. Его мать тем временем была на подконтрольной территории Украины. Все эти годы парень самостоятельно ухаживал за бабушкой, которая нуждалась в помощи, без доступа к надлежащей медицинской помощи и необходимым лекарствам. И сегодня, после долгих лет ожидания, парень снова рядом с мамой
Напомним
В субботу Ермак сообщал, что еще одну девушку-подростка удалось вернуть из России, которая была вывезена из оккупированного Мариуполя.