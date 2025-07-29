Доглядав за бабусею: в Україну повернули підлітка, який провів понад три роки в окупації

В Україну вдалося повернути підлітка, який провів понад три роки в окупації, доглядаючи за бабусею. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати підлітка, який провів понад три роки в окупації. Коли почалась повномасштабна війна, 16-річний хлопець був у бабусі в селі, яке швидко окупували. Його мати тим часом була на підконтрольній території України. Всі ці роки хлопець самостійно доглядав за бабусею, яка потребувала допомоги, без доступу до належної медичної допомоги та необхідних ліків. І сьогодні, після довгих років очікування, хлопець знову поруч із мамою - повідомив Єрмак.

Нагадаємо

В суботу Єрмак повідомляв, що ще одну дівчину-підлітка вдалося повернути з росії, яка була вивезена з окупованого Маріуполя.