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В Україну повернули вивезену до рф з Маріуполя дівчину-підлітка - Єрмак

Київ • УНН

 • 492 перегляди

18-річна дівчина, вивезена з Маріуполя до Росії у 2022 році, повернулася в Україну. Вона продовжувала онлайн-навчання в українській школі та планувала повернення.

В Україну повернули вивезену до рф з Маріуполя дівчину-підлітка - Єрмак

Ще одну дівчину-підлітка вдалося повернути з росії, повідомив у суботу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну українську дівчину-підлітка з території рф. 18-річна дівчина провела три роки в росії, куди її родина була змушена виїхати з Маріуполя у 2022 році", - написав Єрмак.

Попри все, зі слів керівника ОП, дівчина не припиняла навчання в українській школі онлайн і ще до повноліття почала планувати повернення. "Днями вона перетнула кордон і вже перебуває у безпеці на вільній території України", - зазначив Єрмак.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Україна
Маріуполь
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