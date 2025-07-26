В Україну повернули вивезену до рф з Маріуполя дівчину-підлітка - Єрмак
Київ • УНН
18-річна дівчина, вивезена з Маріуполя до Росії у 2022 році, повернулася в Україну. Вона продовжувала онлайн-навчання в українській школі та планувала повернення.
Ще одну дівчину-підлітка вдалося повернути з росії, повідомив у суботу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
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"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну українську дівчину-підлітка з території рф. 18-річна дівчина провела три роки в росії, куди її родина була змушена виїхати з Маріуполя у 2022 році", - написав Єрмак.
Попри все, зі слів керівника ОП, дівчина не припиняла навчання в українській школі онлайн і ще до повноліття почала планувати повернення. "Днями вона перетнула кордон і вже перебуває у безпеці на вільній території України", - зазначив Єрмак.
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