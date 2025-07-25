Зеленський заявив, що в Україні немає російський дітей, про яких рф говорила в Стамбулі
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що в Україні немає російських дітей, коментуючи вимоги рф щодо повернення 20 російських дітей та 30 мешканців курської області. Очільник ОП Єрмак додав, що росія надала інформацію лише про частину викрадених українських дітей.
В Україні немає російських дітей. Певно, це якийсь новий трек з боку російської сторони, повідомив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, коментуючи вимоги росії щодо повернення 20 російських дітей та 30 мешканців курської області, повідомляє УНН.
Деталі
Я думаю, що з цим треба розбиратися. У нас їхніх дітей немає. Це якийсь новий трек пішов. В принципі, я не здивований. Чому? Тому що, коли ми говорили про нелегітимність путіна, як можна з ним мати справу, вони взяли на "озброєння" історію про мою нелегітимність тощо
Доповнення
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росія надала фрагментарну інформацію щодо менш ніж п'ятої частини дітей зі списку у 339 імен. Щодо понад 200 дітей, включно з вихованцями Херсонського будинку дитини, відомості відсутні.
На тимчасово окупованих територіях України росіяни цілеспрямовано русифікують дітей у дитсадках, навчаючи їх "народній культурі" та стверджуючи, що вони росіяни. Це є елементом геноциду, спрямованим на зміну ідентичності нації через виховання та мову.