Зеленський заявив, що в Україні немає російський дітей, про яких рф говорила в Стамбулі

В Україні немає російських дітей. Певно, це якийсь новий трек з боку російської сторони, повідомив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, коментуючи вимоги росії щодо повернення 20 російських дітей та 30 мешканців курської області, повідомляє УНН.

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Я думаю, що з цим треба розбиратися. У нас їхніх дітей немає. Це якийсь новий трек пішов. В принципі, я не здивований. Чому? Тому що, коли ми говорили про нелегітимність путіна, як можна з ним мати справу, вони взяли на "озброєння" історію про мою нелегітимність тощо - повідомив Зеленський.

Доповнення

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росія надала фрагментарну інформацію щодо менш ніж п'ятої частини дітей зі списку у 339 імен. Щодо понад 200 дітей, включно з вихованцями Херсонського будинку дитини, відомості відсутні.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни цілеспрямовано русифікують дітей у дитсадках, навчаючи їх "народній культурі" та стверджуючи, що вони росіяни. Це є елементом геноциду, спрямованим на зміну ідентичності нації через виховання та мову.