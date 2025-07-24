"Народна культура": окупанти на ТОТ змінюють ідентичність українських дітей через дитсадки

На тимчасово окупованих територіях України продовжується цілеспрямована русифікація. Зокрема, кремль намагається знищити українську самоідентичність ще змалечку - через дитсадки, повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

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Зазначається, що відтепер дітям у садочках викладатимуть "народну культуру", у якій їх вчитимуть, що вони - росіяни.

Це елемент геноциду: зміна ідентичності нації через виховання та мову - вважають в ЦНС.

Там закликають за можливості уникати відвідування дитсадків, підконтрольних окупантам.

Нагадаємо

Нещодавно на тимчасово окупованих територіях росіяни влаштували показовий маскарад до так званого "дня флоту". Дітей із дитсадків перевдягли у форму моряків та провели пропагандистську лекцію про крейсер "Варяг".

Раніше на тимчасово окупованих територіях росіяни примусово звезли школярів з українських шкіл на псевдоісторичний форум "Александровський стяг", де нав’язували "велич рф" та викривлену історію.

Окупанти змушують школярів на ТОТ України передплачувати пропагандистські журнали - ЦНС