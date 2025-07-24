"Народна культура": окупанти на ТОТ змінюють ідентичність українських дітей через дитсадки
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України росіяни цілеспрямовано русифікують дітей у дитсадках, навчаючи їх "народній культурі" та стверджуючи, що вони росіяни. Це є елементом геноциду, спрямованим на зміну ідентичності нації через виховання та мову.
На тимчасово окупованих територіях України продовжується цілеспрямована русифікація. Зокрема, кремль намагається знищити українську самоідентичність ще змалечку - через дитсадки, повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
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Зазначається, що відтепер дітям у садочках викладатимуть "народну культуру", у якій їх вчитимуть, що вони - росіяни.
Це елемент геноциду: зміна ідентичності нації через виховання та мову
Там закликають за можливості уникати відвідування дитсадків, підконтрольних окупантам.
Нагадаємо
Нещодавно на тимчасово окупованих територіях росіяни влаштували показовий маскарад до так званого "дня флоту". Дітей із дитсадків перевдягли у форму моряків та провели пропагандистську лекцію про крейсер "Варяг".
Раніше на тимчасово окупованих територіях росіяни примусово звезли школярів з українських шкіл на псевдоісторичний форум "Александровський стяг", де нав’язували "велич рф" та викривлену історію.
Окупанти змушують школярів на ТОТ України передплачувати пропагандистські журнали - ЦНС08.07.25, 01:11 • 1967 переглядiв