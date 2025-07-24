На временно оккупированных территориях Украины продолжается целенаправленная русификация. В частности, кремль пытается уничтожить украинскую самоидентичность еще с детства - через детсады, сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Детали

Отмечается, что отныне детям в садиках будут преподавать "народную культуру", в которой их будут учить, что они - русские.

Это элемент геноцида: изменение идентичности нации через воспитание и язык - считают в ЦНС.

Там призывают по возможности избегать посещения детсадов, подконтрольных оккупантам.

Напомним

Недавно на временно оккупированных территориях россияне устроили показательный маскарад к так называемому "дню флота". Детей из детсадов переодели в форму моряков и провели пропагандистскую лекцию о крейсере "Варяг".

Ранее на временно оккупированных территориях россияне принудительно свезли школьников из украинских школ на псевдоисторический форум "Александровский стяг", где навязывали "величие рф" и искаженную историю.

Оккупанты заставляют школьников на ВОТ Украины подписываться на пропагандистские журналы - ЦНС