«Народная культура»: оккупанты на ВОТ меняют идентичность украинских детей через детсады
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины россияне целенаправленно русифицируют детей в детсадах, обучая их «народной культуре» и утверждая, что они русские. Это является элементом геноцида, направленным на изменение идентичности нации через воспитание и язык.
На временно оккупированных территориях Украины продолжается целенаправленная русификация. В частности, кремль пытается уничтожить украинскую самоидентичность еще с детства - через детсады, сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Детали
Отмечается, что отныне детям в садиках будут преподавать "народную культуру", в которой их будут учить, что они - русские.
Это элемент геноцида: изменение идентичности нации через воспитание и язык
Там призывают по возможности избегать посещения детсадов, подконтрольных оккупантам.
Напомним
Недавно на временно оккупированных территориях россияне устроили показательный маскарад к так называемому "дню флота". Детей из детсадов переодели в форму моряков и провели пропагандистскую лекцию о крейсере "Варяг".
Ранее на временно оккупированных территориях россияне принудительно свезли школьников из украинских школ на псевдоисторический форум "Александровский стяг", где навязывали "величие рф" и искаженную историю.
Оккупанты заставляют школьников на ВОТ Украины подписываться на пропагандистские журналы - ЦНС08.07.25, 01:11 • 1967 просмотров