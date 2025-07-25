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Зеленский заявил, что в Украине нет российских детей, о которых рф говорила в Стамбуле

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Президент Зеленский заявил, что в Украине нет российских детей, комментируя требования РФ о возвращении 20 российских детей и 30 жителей курской области. Глава ОП Ермак добавил, что россия предоставила информацию только о части похищенных украинских детей.

Зеленский заявил, что в Украине нет российских детей, о которых рф говорила в Стамбуле

В Украине нет российских детей. Вероятно, это какой-то новый трек со стороны российской стороны, сообщил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, комментируя требования россии по возвращению 20 российских детей и 30 жителей курской области, сообщает УНН.

Детали

Я думаю, что с этим надо разбираться. У нас их детей нет. Это какой-то новый трек пошел. В принципе, я не удивлен. Почему? Потому что, когда мы говорили о нелегитимности путина, как можно с ним иметь дело, они взяли на "вооружение" историю о моей нелегитимности и т.д.

- сообщил Зеленский.

Дополнение

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Россия предоставила фрагментарную информацию по менее чем пятой части детей из списка в 339 имен. По более чем 200 детям, включая воспитанников Херсонского дома ребенка, сведения отсутствуют.

На временно оккупированных территориях Украины россияне целенаправленно русифицируют детей в детских садах, обучая их "народной культуре" и утверждая, что они русские. Это является элементом геноцида, направленным на изменение идентичности нации через воспитание и язык.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойнаполитика
Курская область
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Украина
Херсон
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