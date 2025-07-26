В Украину вернули вывезенную в РФ из Мариуполя девушку-подростка – Ермак
Киев • УНН
18-летняя девушка, вывезенная из Мариуполя в Россию в 2022 году, вернулась в Украину. Она продолжала онлайн-обучение в украинской школе и планировала возвращение.
Еще одну девушку-подростка удалось вернуть из россии, сообщил в субботу руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одну украинскую девушку-подростка с территории рф. 18-летняя девушка провела три года в россии, куда ее семья была вынуждена выехать из Мариуполя в 2022 году", - написал Ермак.
Несмотря ни на что, по словам руководителя ОП, девушка не прекращала обучение в украинской школе онлайн и еще до совершеннолетия начала планировать возвращение. "На днях она пересекла границу и уже находится в безопасности на свободной территории Украины", - отметил Ермак.
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