"Угон" авто с преследованием и выстрелами: в полиции раскрыли детали о стрельбе под Львовом

В Шептицком под Львовом произошла стрельба. В соцсетях сообщали, что неизвестный обстрелял авто. В полиции Львовской области уже сообщили детали, передает УНН.

«Сегодня, 2 октября, около 14:00 в полицию поступило сообщение от жителя города Шептицкий о незаконном завладении автомобилем Dacia Logan, который принадлежит его родственнику. Также заявитель сообщил, что похищенное транспортное средство движется на выезд из города и он со своим знакомым преследуют его», - говорится в сообщении.

Сообщается, что вскоре правоохранители обнаружили автомобиль и остановили его на улице Степана Бандеры в Шептицком.

«За рулем транспортного средства находился владелец - 66-летний дед мужчины, который сообщил об угоне. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили характерные повреждения, похожие на следы попадания пуль. Установлено, что знакомый заявителя, 30-летний житель Шептицкого, который вместе с ним преследовал якобы похищенный Logan, совершил несколько выстрелов из травматического оружия. Пострадавших в результате происшествия нет», - информирует полиция.

Правоохранители изъяли оружие, из которого были совершены выстрелы и направили его на экспертное исследование.

«Проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», - отмечается в сообщении.

На водителя Dicia Logan полицейские составили админпротокол по ст.130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Дополнение

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