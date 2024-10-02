"Викрадення" авто з переслідуванням та пострілами: у поліції розкрили деталі про стрілянину під Львовом
Київ • УНН
У Шептицькому під Львовом стався інцидент зі стріляниною по автомобілю. Чоловік повідомив про викрадення авто родича, а його 30-річний знайомий обстріляв машину з травматичної зброї під час переслідування.
У Шептицькому під Львовом сталась стрілянина. У соцмережах повідомляли, що невідомий обстріялв авто. У поліції Львівської області вже повідомили деталі, передає УНН.
"Сьогодні, 2 жовтня, близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення від мешканця міста Шептицький про незаконне заволодіння автомобілем Dacia Logan, який належить його родичу. Також заявник повідомив, що викрадений транспортний засіб рухається на виїзд з міста і він зі своїм знайомим переслідують його", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що невдовзі правоохоронці виявили автомобіль та зупинили його на вулиці Степана Бандери в Шептицькому.
"За кермом транспортного засобу перебував власник - 66-річний дід чоловіка, який повідомив про викрадення. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили характерні пошкодження, схожі на сліди влучання куль. Встановлено, що знайомий заявника, 30-річний житель Шептицького, який разом з ним переслідував нібито викрадений Logan, здійснив кілька пострілів з травматичної зброї. Постраждалих внаслідок події немає", - інформує поліція.
Правоохоронці вилучили зброю, з якої були здійснені постріли та скерували її на експертне дослідження.
"Проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - зазначається в повідомленні.
На водія Dicia Logan поліцейські склали адмінпротокол за ст.130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Доповнення
Чоловік влаштував стрілянину з балкона в комплексі відпочинку на Київщині.