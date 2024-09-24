Чоловік влаштував стрілянину з балкона в комплексі відпочинку на Київщині
Київ • УНН
36-річний киянин здійснив кілька пострілів з балкона в комплексі відпочинку на Вишгородщині. Поліція прибула на місце події, вилучила зброю та розглядає відкриття кримінального провадження.
В одному з комплексів відпочинку на Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкона. Як повідомила поліція Київської області, постраждалих немає, передає УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, 24 вересня близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік здійснив декілька пострілів з балкону в одному з комплексів відпочинку на Вишгородщині.
Поліцейські встановили фігуранта. Ним виявився 36-річний мешканець столиці. В момент прибуття поліції він перебував з ознаками алкогольного сп’яніння. Потерпілі від його дій відсутні. Поліція вилучає зброю, яка буде скерована на проведення експертизи.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.
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