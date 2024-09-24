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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мужчина устроил стрельбу с балкона в комплексе отдыха на Киевщине

Мужчина устроил стрельбу с балкона в комплексе отдыха на Киевщине

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 19:05  •  8118 просмотра

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36-летний киевлянин совершил несколько выстрелов с балкона в комплексе отдыха на Вышгородщине. Полиция прибыла на место происшествия, изъяла оружие и рассматривает открытие уголовного производства.

В одном из комплексов отдыха на Киевщине мужчина устроил стрельбу с балкона. Как сообщила полиция Киевской области, пострадавших нет, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, 24 сентября около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов с балкона в одном из комплексов отдыха на Вышгородщине.

Полицейские установили фигуранта. Им оказался 36-летний житель столицы. В момент прибытия полиции он находился с признаками алкогольного опьянения. Пострадавшие от его действий отсутствуют. Полиция изымает оружие, которое будет направлено на проведение экспертизы.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.

Задержанному за стрельбу из автомата в магазине в Киевской области сообщили о подозрении24 сентября 2024, 09:29 • 10353 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧПКиевская область
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