Мужчина устроил стрельбу с балкона в комплексе отдыха на Киевщине

В одном из комплексов отдыха на Киевщине мужчина устроил стрельбу с балкона. Как сообщила полиция Киевской области, пострадавших нет, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, 24 сентября около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов с балкона в одном из комплексов отдыха на Вышгородщине.

Полицейские установили фигуранта. Им оказался 36-летний житель столицы. В момент прибытия полиции он находился с признаками алкогольного опьянения. Пострадавшие от его действий отсутствуют. Полиция изымает оружие, которое будет направлено на проведение экспертизы.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура.

Задержанному за стрельбу из автомата в магазине в Киевской области сообщили о подозрении