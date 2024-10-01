Удары рф авиационными бомбами по Запорожью: показали последствия

Оккупационные войска, предварительно, нанесли 6 ударов ФАБами по Запорожью. Последствия показали в Нацполиции в Telegram, передает УНН.

Как сообщается, в Запорожье попадания пришлись по объектам инфраструктуры и жилым кварталам.

Сейчас известно о шести раненых гражданах, один человек погиб.

Информация о разрушениях и пострадавших - уточняется.

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