Удары рф авиационными бомбами по Запорожью: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска атаковали Запорожье, предварительно нанеся 6 ударов ФАБами. В результате обстрела погиб один человек, еще шестеро ранены. Повреждена инфраструктура и жилые кварталы.
Оккупационные войска, предварительно, нанесли 6 ударов ФАБами по Запорожью. Последствия показали в Нацполиции в Telegram, передает УНН.
Как сообщается, в Запорожье попадания пришлись по объектам инфраструктуры и жилым кварталам.
Сейчас известно о шести раненых гражданах, один человек погиб.
Информация о разрушениях и пострадавших - уточняется.
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