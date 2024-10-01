Удари рф авіаційними бомбами по Запоріжжю: показали наслідки

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Київ • УНН

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Російські війська атакували Запоріжжя, попередньо завдавши 6 ударів ФАБами. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще шестеро поранені. Пошкоджено інфраструктуру та житлові квартали.

Окупаційні війська, попередньо, завдали 6 ударів ФАБами по Запоріжжю. Наслідки показали в Нацполіції у Telegram, передає УНН

Як повідомляється, у Запоріжжі влучання прийшлися по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах.

Наразі відомо про шістьох поранених громадян, одна людина загинула.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих - уточнюється.

Кількість охочих евакуюватись із Запоріжжя не зростає - ОВА 01.10.24, 09:35 • 16129 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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zaporizhzhiaЗапоріжжя

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