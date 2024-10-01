Удари рф авіаційними бомбами по Запоріжжю: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська атакували Запоріжжя, попередньо завдавши 6 ударів ФАБами. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще шестеро поранені. Пошкоджено інфраструктуру та житлові квартали.
Окупаційні війська, попередньо, завдали 6 ударів ФАБами по Запоріжжю. Наслідки показали в Нацполіції у Telegram, передає УНН.
Як повідомляється, у Запоріжжі влучання прийшлися по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах.
Наразі відомо про шістьох поранених громадян, одна людина загинула.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих - уточнюється.
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