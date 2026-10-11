Удар ВСУ по центру ликвидации ракет в России мог затронуть стратегические программы Кремля — Defense Express
Киев • УНН
Удар по центру ликвидации ракет в Нижегородской области мог повлиять на арсенал РФ и космические проекты. Масштаб повреждений неизвестен.
Украинские военные в ночь на 9 октября поразили Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в районе Сыроватихи Нижегородской области рф. Несмотря на название, объект мог играть важную роль не только в утилизации старых ракет, но и в поддержке стратегического ракетного арсенала России и обеспечении космических программ. Об этом говорится в анализе Defense Express, пишет УНН.
Детали
По информации Генерального штаба ВСУ, предприятие было задействовано в производственной цепочке взрывчатых веществ и компонентов ракетного топлива. Центр создали в 1991 году на базе воинской части, которая ранее занималась нейтрализацией и демонтажем ракет.
В 1990-х годах на объекте утилизировали межконтинентальные баллистические ракеты, оставшиеся у России после распада СССР. Всего там ликвидировали 448 ракет типов Р-36 и УР-100Н УТТХ в рамках международных соглашений о сокращении стратегических вооружений.
Как центр связан с ракетами "Сатана" и спутниковыми программами
Впоследствии предприятие получило дополнительные функции, в частности поддержку технического состояния ракет Р-36М, известных как "Сатана" или РС-20 "Воевода". Согласно оценкам, приведенным Defense Express, по состоянию на 2024 год у России было 34 такие ракеты.
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Кроме того, центр был задействован в программе "Днепр", которая предусматривала переоборудование межконтинентальных баллистических ракет в космические носители. Хотя программу официально закрыли в 2015 году, предприятие продолжило участвовать в обеспечении компонентами жидкого топлива других ракет-носителей.
Аналитики отмечают, что такие технологии имеют значение для российских спутниковых проектов, в частности "Бюро-1440" и "Ямал", которые рассматриваются как попытки создания собственных систем спутниковой связи наподобие Starlink.
В Defense Express подчеркивают, что поражение этого объекта важно с учетом его возможной роли в ракетно-космической отрасли рф. В то же время степень повреждений предприятия и фактическое влияние удара на российские программы в настоящее время остаются неизвестными.
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