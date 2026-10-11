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Удар ЗСУ по центру ліквідації ракет у росії міг зачепити стратегічні програми кремля - Defense Express

Київ • УНН

 • 10286 перегляди

Удар по центру ліквідації ракет у Нижегородській області міг вплинути на арсенал рф і космічні проєкти. Масштаб пошкоджень невідомий.

Удар ЗСУ по центру ліквідації ракет у росії міг зачепити стратегічні програми кремля - Defense Express

Українські військові в ніч на 9 жовтня уразили Центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет у районі Сироватіхи Нижегородської області рф. Попри назву, об'єкт міг відігравати важливу роль не лише в утилізації старих ракет, а й у підтримці стратегічного ракетного арсеналу росії та забезпеченні космічних програм. Про це йдеться в аналізі Defense Express, пише УНН.

Деталі

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, підприємство було залучене до виробничого ланцюга вибухових речовин і компонентів ракетного палива. Центр створили у 1991 році на базі військової частини, яка раніше займалася нейтралізацією та демонтажем ракет.

У 1990-х роках на об'єкті утилізували міжконтинентальні балістичні ракети, що залишилися росії після розпаду СРСР. Загалом там ліквідували 448 ракет типів Р-36 та УР-100Н УТТХ у межах міжнародних угод про скорочення стратегічних озброєнь.

Як центр пов'язаний із ракетами "Сатана" та супутниковими програмами

Згодом підприємство отримало додаткові функції, зокрема підтримку технічного стану ракет Р-36М, відомих як "Сатана" або РС-20 "Воєвода". За оцінками, наведеними Defense Express, станом на 2024 рік росія мала 34 такі ракети.

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Крім того, центр був залучений до програми "Дніпро", яка передбачала переобладнання міжконтинентальних балістичних ракет на космічні носії. Хоча програму офіційно закрили у 2015 році, підприємство продовжило брати участь у забезпеченні компонентами рідинного палива інших ракет-носіїв.

Аналітики зазначають, що такі технології мають значення для російських супутникових проєктів, зокрема "Бюро-1440" та "Ямал", які розглядаються як спроби створення власних систем супутникового зв'язку на кшталт Starlink.

У Defense Express наголошують, що ураження цього об'єкта є важливим з огляду на його можливу роль у ракетно-космічній галузі рф. Водночас ступінь пошкоджень підприємства та фактичний вплив удару на російські програми наразі залишаються невідомими.

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Степан Гафтко

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