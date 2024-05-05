Удар российских захватчиков по Харькову: специалисты спасательных служб опубликовали фото последствий

В Харькове продолжается ликвидация последствий удара ссс рф, специалисты ГСЧС опубликовали фото последствий российских ударов накануне светлого праздника Пасхи, передает УНН.

Цинизм и коварство... Ничего другого от врага не стоит и ожидать...Ночью, накануне светлого праздника Пасхи, россияне цинично обстреляли Харьков. - сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве отмечают, что на месте попадания работают пиротехнические расчеты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Напомним,

В результате ночной атаки беспилотника-камикадзе в Харькове было повреждено 50 частных и 30 многоквартирных домов, ранены 6 гражданских лиц, в том числе ребенок, и разбито 1000 окон.

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате вражеского обстрела Харькова, где оккупанты попали в жилые кварталы, повредив дома, окна, многоквартирные дома и автомобили.