Ворожа атака на Харків: щонайменше 10 людей постраждали
Київ • УНН
Щонайменше 10 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу Харкова, де окупанти влучили у житлові квартали, пошкодивши будинки, вікна, багатоквартирні будинки та автомобілі.
Внаслідок атаки на Харків постраждало 10 людей. Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодженні домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна, пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися за медичною допомогою. На цю хвилину медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються
Він додав, що окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодженні домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна, пошкоджені багатоквартирні будинки та авто.
Ліквідація наслідків триває.
Нагадаємо
На Великдень росіяни атакували центральний житловий район Харкова, поранивши, за словами мера Ігоря Терехова, щонайменше двох людей.