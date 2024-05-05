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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеская атака на Харьков: по меньшей мере 10 человек пострадали

Вражеская атака на Харьков: по меньшей мере 10 человек пострадали

Киев  •  УНН

5 мая 2024, 13:03  •  3797 просмотра

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По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате вражеского обстрела Харькова, где оккупанты попали в жилые кварталы, повредив дома, окна, многоквартирные дома и автомобили.

В результате атаки на Харьков пострадали 10 человек. Оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждении домовладений, взрывной волной повредило окна, повреждены многоквартирные дома и авто. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Пострадавшие в результате ударов по центру Харькова продолжают обращаться за медицинской помощью. На эту минуту медики оказывают помощь десяти пострадавшим по двум адресам попаданий. Данные обновляются

- сообщил Синегубов. 

Он добавил, что оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждении домовладений, взрывной волной повредило окна, повреждены многоквартирные дома и авто.

Ликвидация последствий продолжается.

Напомним,

На Пасху россияне атаковали центральный жилой район Харькова, ранив, по словам мэра Игоря Терехова, по меньшей мере двух человек.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
kharkivХарьков
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