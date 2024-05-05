Вражеская атака на Харьков: по меньшей мере 10 человек пострадали
Киев • УНН
По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате вражеского обстрела Харькова, где оккупанты попали в жилые кварталы, повредив дома, окна, многоквартирные дома и автомобили.
В результате атаки на Харьков пострадали 10 человек. Оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждении домовладений, взрывной волной повредило окна, повреждены многоквартирные дома и авто. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Пострадавшие в результате ударов по центру Харькова продолжают обращаться за медицинской помощью. На эту минуту медики оказывают помощь десяти пострадавшим по двум адресам попаданий. Данные обновляются
Он добавил, что оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждении домовладений, взрывной волной повредило окна, повреждены многоквартирные дома и авто.
Ликвидация последствий продолжается.
Напомним,
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