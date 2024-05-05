На Великдень росіяни атакували Харків: щонайменше двоє людей поранено
Київ • УНН
На Великдень росіяни атакували центральний житловий район Харкова, поранивши, за словами мера Ігоря Терехова, щонайменше двох людей.
У Великдень росіяни завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки постраждало щонайменше двоє людей. Про це заявив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
Удар по центральній частині міста, в районі житлової забудови. Є попередня інформація про двох поранених
Як заявив голова ОВА Олег Синєгубов окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. За попередньою інформацією, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.
Доповнення
Дещо раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про Активність ворожої тактичної авіації на північному сході. Військові заявили, що існує ймовірність застосування авіаційних засобів ураження.