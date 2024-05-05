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На Великдень росіяни атакували Харків: щонайменше двоє людей поранено

На Великдень росіяни атакували Харків: щонайменше двоє людей поранено

Київ • УНН

 • 25047 перегляди

На Великдень росіяни атакували центральний житловий район Харкова, поранивши, за словами мера Ігоря Терехова, щонайменше двох людей.

У Великдень росіяни завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки постраждало щонайменше двоє людей. Про це заявив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі 

Удар по центральній частині міста, в районі житлової забудови. Є попередня інформація про двох поранених

- резюмував Терехов.

Як заявив голова ОВА Олег Синєгубов окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. За попередньою інформацією, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Доповнення

Дещо раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про Активність ворожої тактичної авіації на північному сході. Військові заявили, що існує ймовірність застосування авіаційних засобів ураження.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
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