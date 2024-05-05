Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
На Пасху россияне атаковали Харьков: по меньшей мере два человека ранены
Ночью россияне атаковали Харьков "шахедами": повреждены 80 домов, ранены 6 гражданских
В ЕС не хватает кораблей для военной операции в Красном море - СМИ
Демченко: блокировка движения для грузовиков на границе с Польшей не осуществляется ни на одном из направлений
Ягоды и их польза для здоровья
В Дружковке Донецкой области спасатели изъяли из-под завалов разрушенного дома тело погибшего мужчины
На Пасху россияне атаковали Донецкую область с дрона: ранены три человека
Накануне Пасхи украинцы более массово возвращались в Украину, чем выезжали за ее пределы - Демченко
Из-за повреждения энергоинфраструктуры в Украине действуют ограничения в двух областях - Минэнерго
В оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта - руководительница МВА
Популярные
После Пасхи: сколько хранить и что делать с оставшимися вареными яйцами
Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 вражеских БпЛА
Международный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, День карикатуристов. Что еще можно отметить 5 мая
Посол Северной Кореи заявил, что новые группы мониторинга санкций против Северной Кореи терпят неудачу
Италия исключает прямое военное вмешательство в конфликт в Украине - министр обороны Италии Крозетто
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
На Пасху россияне атаковали Харьков: по меньшей мере два человека ранены
На Пасху россияне атаковали центральный жилой район Харькова, ранив, по словам мэра Игоря Терехова, по меньшей мере двух человек.
Ночью россияне атаковали Харьков "шахедами": повреждены 80 домов, ранены 6 гражданских
В результате ночной атаки беспилотника-камикадзе в Харькове было повреждено 50 частных и 30 многоквартирных домов, ранены 6 гражданских лиц, в том числе ребенок, и разбито 1000 окон.
В ЕС не хватает кораблей для военной операции в Красном море - СМИ
Военная операция ЕС в Красном море сталкивается с проблемами из-за недостаточного количества сил: только 3 фрегата не в состоянии надежно защитить торговые суда от нападений хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе.
Демченко: блокировка движения для грузовиков на границе с Польшей не осуществляется ни на одном из направлений
На украинско-польской границе нет блокировки движения грузовиков в обоих направлениях, и пересечение границы грузовиками происходит интенсивно, причем очереди уменьшаются в последние дни.
Ягоды и их польза для здоровья
Ягоды обладают многочисленными преимуществами для здоровья благодаря богатому содержанию питательных веществ.
В Дружковке Донецкой области спасатели изъяли из-под завалов разрушенного дома тело погибшего мужчины
В результате российского обстрела жилого квартала в Дружковке Донецкой области погиб мужчина 1977 года рождения, разрушен дом.
На Пасху россияне атаковали Донецкую область с дрона: ранены три человека
Трое гражданских получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате российского обстрела села Михайловка Донецкой области.
Накануне Пасхи украинцы более массово возвращались в Украину, чем выезжали за ее пределы - Демченко
Накануне Пасхи в Украину вернулось больше украинцев, чем выехало, при этом было зафиксировано около 80 000 пересечений границы на въезд в Украину, чем на выезд, хотя пассажиропоток имел тенденцию к снижению за день до Пасхи, когда границу пересекло около 75 000 человек.
Из-за повреждения энергоинфраструктуры в Украине действуют ограничения в двух областях - Минэнерго
Из-за значительного ущерба, нанесенного энергетической инфраструктуре Украины в результате российских атак, две области ввели графики отключения электроэнергии для потребителей. Тако Украина запросила аварийную помощь из Румынии и Польши для удовлетворения потребительских нужд.
В оккупированном Бердянске взорвали коллаборанта - руководительница МВА
В оккупированном Бердянске взорвали автомобиль коллаборанта, в результате чего он погиб на месте от полученных травм.