На Пасху россияне атаковали Харьков: по меньшей мере два человека ранены

В Пасху россияне нанесли удар по Харькову. В результате атаки пострадали по меньшей мере два человека. Об этом заявил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Удар по центральной части города, в районе жилой застройки. Есть предварительная информация о двух раненых - резюмировал Терехов.

Как заявил председатель ОВА Олег Синегубов оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. По предварительной информации, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры.

Дополнение

Несколько ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о Активности вражеской тактической авиации на северо-востоке. Военные заявили, что существует вероятность применения авиационных средств поражения.