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Вночі росіяни атакували Харків "шахедами": пошкоджено 80 будинків, поранено 6 цивільних

Київ • УНН

 • 26301 перегляди

В результаті нічної атаки безпілотника-камікадзе у Харкові було пошкоджено 50 приватних і 30 багатоквартирних будинків, поранено 6 цивільних осіб, у тому числі дитину, і розбито 1000 вікон.

Внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе у Харкові пошкоджені 50 приватних та 30 багатоквартирних житлових будинків. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі 

Ніч пройшла дуже важко. Маємо шість постраждалих, серед яких - дитина. Крім того, були пошкоджені 50 приватних та 30 багатоквартирних будинків. Тільки за цю ніч була вибита одна тисяча вікон

- заявив Терехов. 

За його словами, попри свято комунальні підприємства усувають наслідки обстрілів – "закривають контури, обстежують дахи, підключають водо-, газо- та електропостачання".

Нагадаємо

У Великодню ніч російські війська атакували Харків дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілів постраждали 6 мирних мешканців, включаючи трьох жінок, двох чоловіків та 8-річну дівчинку.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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