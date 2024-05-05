Вночі росіяни атакували Харків "шахедами": пошкоджено 80 будинків, поранено 6 цивільних
Київ • УНН
В результаті нічної атаки безпілотника-камікадзе у Харкові було пошкоджено 50 приватних і 30 багатоквартирних будинків, поранено 6 цивільних осіб, у тому числі дитину, і розбито 1000 вікон.
Внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе у Харкові пошкоджені 50 приватних та 30 багатоквартирних житлових будинків. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
Ніч пройшла дуже важко. Маємо шість постраждалих, серед яких - дитина. Крім того, були пошкоджені 50 приватних та 30 багатоквартирних будинків. Тільки за цю ніч була вибита одна тисяча вікон
За його словами, попри свято комунальні підприємства усувають наслідки обстрілів – "закривають контури, обстежують дахи, підключають водо-, газо- та електропостачання".
Нагадаємо
У Великодню ніч російські війська атакували Харків дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілів постраждали 6 мирних мешканців, включаючи трьох жінок, двох чоловіків та 8-річну дівчинку.