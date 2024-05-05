6 цивільних, у тому числі 8-річна дитина, отримали поранення в результаті російської атаки
Київ • УНН
Під час нічної атаки рф на Харків було поранено 6 цивільних осіб, серед яких 3 жінки, 2 чоловіки та 8-річна дівчинка, причому один чоловік отримав вибухову травму, а інші страждали від гострої стресової реакції.
У результаті атаки рф у Харкові вночі постраждали 6 мирних мешканців, включаючи трьох жінок, двох чоловіків та 8-річну дівчинку. З них один чоловік у віці 40 років отримав вибухову травму, а решта осіб відчули гостру реакцію на стрес. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
У ніч на 5 травня внаслідок ворожої атаки у Харкові постраждали загалом 6 мирних мешканців, серед яких троє жінок, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка. Відтак, один із потерпілих (40-річний чоловік) отримав вибухову травму, а інші п'ятеро стали жертвами гострої реакції на стрес.
Повідомляється, що всім постраждалим була надана відповідна медична допомога.
Додамо
Прокурори та слідчі поліції активно працюють над документуванням цього воєнного злочину та збиранням доказів щодо його вчинення представниками збройних сил рф.
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рф обстріляла приватний сектор Харкова: спалахнули пожежі; постраждало 5 осіб, серед них дитина05.05.24, 08:28 • 21291 перегляд