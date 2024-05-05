6 гражданских, в том числе 8-летний ребенок, получили ранения в результате российской атаки

В результате атаки рф в Харькове ночью пострадали 6 мирных жителей, включая трех женщин, двух мужчин и 8-летнюю девочку. Из них один мужчина в возрасте 40 лет получил взрывную травму, а остальные лица почувствовали острую реакцию на стресс. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

В ночь на 5 мая в результате вражеской атаки в Харькове пострадали всего 6 мирных жителей, среди которых трое женщин, двое мужчин и 8-летняя девочка. Следовательно, один из пострадавших (40-летний мужчина) получил взрывную травму, а остальные пятеро стали жертвами острой реакции на стресс.

Сообщается, что всем пострадавшим была оказана соответствующая медицинская помощь.

Добавим

Прокуроры и следователи полиции активно работают над документированием этого военного преступления и сбором доказательств его совершения представителями вооруженных сил РФ.

Напомним,

Террористическая страна этой ночью нанесла удар по частному жилому сектору Основянского района Харькова. К сожалению, произошел пожар. Также были повреждены по меньшей мере восемь жилых домов, а также хозяйственные постройки, гаражи, автомобили.

рф обстреляла частный сектор Харькова: вспыхнули пожары; пострадали 5 человек, среди них ребенок