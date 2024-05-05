рф обстреляла частный сектор Харькова: вспыхнули пожары; пострадали 5 человек, среди них ребенок

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kharkivХарьков
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  172154 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  170595 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  172537 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  151015 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  111166 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  127822 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125950 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119641 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115341 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102154 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Новости по теме
рф обстреляла частный сектор Харькова: вспыхнули пожары; пострадали 5 человек, среди них ребенок

рф обстреляла частный сектор Харькова: вспыхнули пожары; пострадали 5 человек, среди них ребенок

  •  3540 просмотра
За сутки россияне потеряли 860 военнослужащих

За сутки россияне потеряли 860 военнослужащих

  •  5771 просмотра
Враг ударил по Херсонщине: один человек ранен; повреждены дома, учебное заведение и авто

Враг ударил по Херсонщине: один человек ранен; повреждены дома, учебное заведение и авто

  •  6480 просмотра
Днепропетровщина: во время ночной атаки рф нанесла значительные инфраструктурные повреждения, жертв нет

Днепропетровщина: во время ночной атаки рф нанесла значительные инфраструктурные повреждения, жертв нет

  •  8169 просмотра
Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 вражеских БпЛА

Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 вражеских БпЛА

  •  11546 просмотра
рф обстреляла Очаков в Николаевской области: пострадавших нет

рф обстреляла Очаков в Николаевской области: пострадавших нет

  •  9831 просмотра
За сутки рф нанесла 5 ракетных ударов, 69 авиационных атак, 74 залповых обстрела

За сутки рф нанесла 5 ракетных ударов, 69 авиационных атак, 74 залповых обстрела

  •  10313 просмотра
На Киевщине: Volkswagen совершил наезд на велосипедиста, пострадавший госпитализирован с переломом черепа

На Киевщине: Volkswagen совершил наезд на велосипедиста, пострадавший госпитализирован с переломом черепа

  •  9862 просмотра
В Австралии полиция застрелила подростка

В Австралии полиция застрелила подростка

  •  12140 просмотра
Международный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, День карикатуристов. Что еще можно отметить 5 мая

Международный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, День карикатуристов. Что еще можно отметить 5 мая

  •  12400 просмотра

Популярные

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов

  •  27169 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв

  •  34233 просмотра
Оккупанты на Сумщине применили дальнобойные системы залпового огня: без пострадавших

Оккупанты на Сумщине применили дальнобойные системы залпового огня: без пострадавших

  •  19876 просмотра
На Харьковщине была зафиксирована угроза применения ударных БпЛА

На Харьковщине была зафиксирована угроза применения ударных БпЛА

  •  36529 просмотра
В Херсонской области запущены управляемые авиационные бомбы

В Херсонской области запущены управляемые авиационные бомбы

  •  39388 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  284356 просмотра

Публикации

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  153527 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  315958 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  324913 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  344146 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  370467 просмотра

рф обстреляла частный сектор Харькова: вспыхнули пожары; пострадали 5 человек, среди них ребенок

Вражеская армия обстреляла жилые районы Харькова с беспилотника, повредив здания, вызвав пожары и ранив 5 человек, в том числе ребенка.

Общество •   •  3540 просмотра
рф обстреляла частный сектор Харькова: вспыхнули пожары; пострадали 5 человек, среди них ребенок

За сутки россияне потеряли 860 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 860 военнослужащих.

Война •   •  5771 просмотра
За сутки россияне потеряли 860 военнослужащих

Враг ударил по Херсонщине: один человек ранен; повреждены дома, учебное заведение и авто

В Херсонской области российские войска нанесли авиаудары и обстреляли несколько населенных пунктов, повредив жилые дома, школу и автомобиль, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  6480 просмотра
Враг ударил по Херсонщине: один человек ранен; повреждены дома, учебное заведение и авто

Днепропетровщина: во время ночной атаки рф нанесла значительные инфраструктурные повреждения, жертв нет

В результате вражеских обстрелов в Днепропетровской области повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажный дом, 2 автомобиля, магазин, 2 предприятия, рекреационный пункт и частный дом, но жертв среди гражданского населения нет.

Общество •   •  8169 просмотра
Днепропетровщина: во время ночной атаки рф нанесла значительные инфраструктурные повреждения, жертв нет

Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 вражеских БпЛА

23 ударных беспилотника были уничтожены в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях во время нападения рф на Украину прошлой ночью.

Война •   •  11546 просмотра
Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 вражеских БпЛА

рф обстреляла Очаков в Николаевской области: пострадавших нет

Прошлой ночью враг трижды обстрелял из артиллерии город Очаков Николаевской области, но обошлось без жертв.

Общество •   •  9831 просмотра
рф обстреляла Очаков в Николаевской области: пострадавших нет

За сутки рф нанесла 5 ракетных ударов, 69 авиационных атак, 74 залповых обстрела

За минувшие сутки рф осуществила 5 ракетных, 69 авиационных ударов и 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  10313 просмотра
За сутки рф нанесла 5 ракетных ударов, 69 авиационных атак, 74 залповых обстрела

На Киевщине: Volkswagen совершил наезд на велосипедиста, пострадавший госпитализирован с переломом черепа

В селе Колонщина Киевской области 49-летний водитель на автомобиле Volkswagen сбил 42-летнего велосипедиста, в результате чего велосипедист был госпитализирован с травмами головы и переломом черепа.

Здоровье •   •  9862 просмотра
На Киевщине: Volkswagen совершил наезд на велосипедиста, пострадавший госпитализирован с переломом черепа

В Австралии полиция застрелила подростка

16-летний парень был застрелен полицией в Перте, Австралия, после того, как он напал с ножом на мужчину на парковке строительного магазина.

Общество •   •  12140 просмотра
В Австралии полиция застрелила подростка

Международный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, День карикатуристов. Что еще можно отметить 5 мая

Сегодня, пятого мая, во многих странах мира свой профессиональный праздник отмечают акушерки. Акушерство считается старейшим направлением медицины. Первые сведения о бабках-повитухах появились в еще Древнем Египте.

УНН Lite •   •  12400 просмотра
Международный день акушерки, Всемирный день гигиены рук, День карикатуристов. Что еще можно отметить 5 мая