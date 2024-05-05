рф обстреляла частный сектор Харькова: вспыхнули пожары; пострадали 5 человек, среди них ребенок

рф обстреляла частный сектор Харькова. Беспилотник нанес ущерб жилым домам и сооружениям, вызвав пожары на двух адресах. Зафиксировано 5 пострадавших, включая ребенка. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью террористическая страна обстреляла частный сектор Харькова. Вражеский беспилотник совершил удары по жилым домам и другим надворным сооружениям, вызывая значительные разрушения.

К сожалению, результатом этого нападения стали пожары по двум адресам. Огонь охватил хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль, уничтожив в целом более 200 квадратных метров частной собственности.

В результате обстрела пострадали пять человек, среди которых один ребенок.

В Харькове после удара вражеского беспилотника загорелись три дома после удара