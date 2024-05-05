рф обстріляла приватний сектор Харкова: спалахнули пожежі; постраждало 5 осіб, серед них дитина
Київ • УНН
Ворожа армія обстріляла житлові райони Харкова з безпілотника, пошкодивши будівлі, спричинивши пожежі та поранивши 5 осіб, у тому числі дитину.
рф обстріляла приватний сектор Харкова. Безпілотник завдав збитків житловим будинкам і спорудам, викликавши пожежі на двох адресах. Зафіксовано 5 постраждали, включаючи дитину. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Сьогодні вночі терористична країна обстріляла приватний сектор Харкова. Ворожий безпілотник здійснив удари по житловим будинкам та іншим надвірним спорудам, спричиняючи значні руйнування.
На жаль, результатом цього нападу стали пожежі за двома адресами. Вогонь охопив господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль, знищивши загалом понад 200 квадратних метрів приватної власності.
Унаслідок обстрілу постраждало п'ятеро людей, серед яких одна дитина.
У Харкові після удару ворожого безпілотника загорілися три будинки05.05.24, 01:09 • 21936 переглядiв