У Харкові після удару ворожого безпілотника загорілися три будинки
Київ • УНН
Три приватні будинки в Основ'янському районі Харкова загорілися через влучання ворожого безпілотника.
У Харкові через влучання ворожого БпЛА загорілися три приватні будинки Основ'янського району. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Влучення шахеда у приватний сектор Основ'янського району.
Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події