Ночью россияне атаковали Харьков "шахедами": повреждены 80 домов, ранены 6 гражданских

В результате ночной атаки дронов-камикадзе в Харькове повреждены 50 частных и 30 многоквартирных жилых домов. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Ночь прошла очень тяжело. Есть шесть пострадавших, среди которых - ребенок. Кроме того, были повреждены 50 частных и 30 многоквартирных домов. Только за эту ночь была выбита одна тысяча окон - заявил Терехов.

По его словам, несмотря на праздник коммунальные предприятия устраняют последствия обстрелов - "закрывают контуры, обследуют крыши, подключают водо-, газо- и электроснабжение".

Напомним

В Пасхальную ночь российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе. В результате обстрелов пострадали 6 мирных жителей, включая трех женщин, двух мужчин и 8-летнюю девочку.