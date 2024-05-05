Удар російських загарбників по Харкову: фахівці рятувальних служб опублікували фото наслідків
Київ • УНН
російські окупанти завдали удару по Харкову напередодні Великодня, пошкодивши 50 приватних і 30 багатоквартирних будинків. У ДСНС показали фото наслідків атаки.
У Харкові триває ліквідація наслідків удару зс рф, фахівці ДСНС опублікували фото наслідків російских ударів напередодні світлого свята Великодня, передає УНН.
Цинізм і підступність... Нічого іншого від ворога не варто й очікувати…Вночі, напередодні світлого свята Великодня, росіяни цинічно обстріляли Харків.
У відомстві зазначають, що на місці влучання працюють піротехнічні розрахунки Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України.
Нагадаємо
В результаті нічної атаки безпілотника-камікадзе у Харкові було пошкоджено 50 приватних і 30 багатоквартирних будинків, поранено 6 цивільних осіб, у тому числі дитину, і розбито 1000 вікон.
Щонайменше 10 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу Харкова, де окупанти влучили у житлові квартали, пошкодивши будинки, вікна, багатоквартирні будинки та автомобілі.