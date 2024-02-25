Удар рф по селу на Запорожье: один человек погиб, трое - ранены

Удар рф по селу в Запорожской области пришелся на фермерское хозяйство. Как сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Фдеоров, в результате атаки один человек погиб и три ранены, передает УНН.

"1 человек погиб и 3 ранены. Такие последствия вражеского удара по фермерскому хозяйству в селе Малашовка Широковской громады", - сообщил Федоров.

Ранее Федоров сообщил, что взрыв сегодня был слышен в Запорожье, российские войска нанесли удар по селу Широкое Запорожского района.