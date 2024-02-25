Удар рф по селу на Запоріжжі: одна людина загинула, троє - поранені
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по фермі в селі Малашівка Запорізької області загинула одна людина, ще троє отримали поранення.
Удар рф по селу в Запорізькій області припав на фермерське господарство. Як повідомив голова Запорізбкої ОВА Іван Фдеоров, в результаті атаки одна людина загинула і три поранені, передає УНН.
"1 людина загинула і 3 поранені. Такі наслідки ворожого удару по фермерському господарству у селі Малашівка Широківської громади", - повідомив Федоров.
Раніше Федоров повідомив, що вибух сьогодні було чутно у Запоріжжі, російські війська завдали удару по селу Широке Запорізького району.