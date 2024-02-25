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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10707 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Удар рф по селу на Запоріжжі: одна людина загинула, троє - поранені

Київ • УНН

 • 25543 перегляди

Внаслідок російського удару по фермі в селі Малашівка Запорізької області загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Удар рф по селу на Запоріжжі: одна людина загинула, троє - поранені

Удар рф по селу в Запорізькій області припав на фермерське господарство. Як повідомив голова Запорізбкої ОВА Іван Фдеоров, в результаті атаки одна людина загинула і три поранені, передає УНН.

"1 людина загинула і 3 поранені. Такі наслідки ворожого удару по фермерському господарству у селі Малашівка Широківської громади", - повідомив Федоров.

Раніше Федоров повідомив, що вибух сьогодні було чутно у Запоріжжі, російські війська завдали удару по селу Широке Запорізького району.

Антоніна Туманова

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